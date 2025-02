Homem é baleado em ponto de ônibus em cidade do Espírito Santo

Um jovem de 25 anos sofreu uma tentativa de homicídio enquanto estava em um ponto de ônibus, no bairro Nova Canaã, em Viana, na noite da última terça-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi após um homem dar entrada com ferimentos de arma de fogo.

A vítima contou aos militares que quatro suspeitos, em duas motos, chegaram atirando. Ele precisou ser transferido ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

