Homem é preso suspeito de praticar “sextorsão” com adolescente

Um homem de 19 anos foi preso, em Vitória, no dia 3 de fevereiro, suspeito de praticar a chamada “sextorsão” contra uma adolescente de 16 anos. Ele será investigado por estupro qualificado, lesão corporal, perseguição e fruto. A vítima, que é ex-namorada do detido, foi obrigada a manter relações sexuais com o suspeito sob a ameaça de que teria um vídeo íntimo divulgado.

“Quando ela decidiu terminar definitivamente e não ceder às ameaças, ele começou a encaminhar fotos com arma de fogo e a divulgar o vídeo. Aí entra a ‘sextorsão’, que é quando uma pessoa tem acesso a fotos e vídeos sexuais de outra pessoa, seja conhecida ou não, e ameaça que vai divulgar, pedindo à vítima que faça ou não alguma coisa. O rapaz poderia responder por extorsão, se ele pedir dinheiro, mas, nesse caso, ele exigiu que ela mantivesse relações sexuais de forma coagida, caracteriza o crime de estupro”, explicou a adjunta da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegada Gabriela Enne.

A delegada conta que a jovem tinha vergonha de falar com os pais a respeito do caso, por conta do vídeo íntimo que estava em posse do acusado. “Quando ela viu que não conseguiria mais resolver, pois ele perseguia a ela e a pessoas ao seu redor, ela contou aos pais, que procuraram a delegacia e com vários prints de ameaças. Ele dizia que iria matá-la e que sentia prazer de ver notícias de mulheres mortas. O fato de ele já ter sido preso com uma submetralhadora, mostra a gravidade do caso”, contou.