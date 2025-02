Horror! Autor renomado é processado por estupro e tráfico humano

Neil Gaiman está protagonista de uma verdadeira história de terror. Um dos maiores autores da contemporaneidade e sua ex-mulher, Amanda Palmer, foram acusados de estupro e tráfico humano por uma ex-funcionária.

De acordo com o G1, Scarlett Pavlovich está acusando o Gaiman de agredi-la sexualmente várias vezes. Por causa, ela entrou com ações judiciais em tribunais federais em Wisconsin, Massachusetts e Nova York.

Em seu depoimento, Scarlett Pavlovich alega que vivia em situação de rua quando conheceu a esposa de Gaiman, na Nova Zelândia e que o casal teria se aproveitado de sua condição.

Segundo informações do processo, além de cuidar do filho de Neil Gaiman e Amanda Palmer, Pavlovich fazia tarefas domésticas.

Ainda de acordo com informações, a primeira agressão sexual ocorreu em fevereiro de 2022. Ainda assim, Scarlett Pavlovich continuou trabalhando na casa do casal devido à sua condição precária e por causa da promessa que teria ajuda para melhorar de vida.

Segundo o processo, ainda, Amanda Palmer tinha conhecimento dos desejos sexuais do ex-marido e, por isso, apresentou Scarlett Pavlovich. Por conta de todo ocorrido, Pavlovich pede cerca de US$ 7 milhões em indenização.

Neil Gaiman emitiu uma declaração negando as acusações. “Algumas das histórias horríveis que estão sendo contadas agora simplesmente nunca aconteceram, enquanto outras foram tão distorcidas do que realmente aconteceu que não têm nenhuma relação com a realidade”, escreveu.

