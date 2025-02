Ibovespa agora: com pregão tímido, bolsa flutua em 125 mil pontos

Após atingir o pico de 127 mil pontos na última semana, o Ibovespa operou com timidez nesta segunda-feira (3), registrando 125.864,18 às 17h43. Os investidores estão apreensivos com a possibilidade de uma guerra de tarifas entre os Estados Unidos e países como China e Canada.

O mercado também acompanha com cautela o acordo firmado entre os EUA com o governo do México, que suspendeu a implementação de uma tarifa de 25% para produtos do país.

Ações

As ações do setor de logística da Automob (AMOB3) tiveram a maior valorização do dia, subindo 3,23%, encerrando a R$ 0,32. O setor de varejo também registrou bom desempenho, com o Grupo Carrefour, Atacadão, (CRFB3) avançando 2,75%, sendo negociado a R$ 6,36

Entre as maiores quedas do dia no pregão, as ações da Azul (AZUL4), do setor aéreo, recuaram 6,09%, fechando a R$ 4,32. A Braskem (BRKM5), caiu 5,21%, sendo negociada a R$ 13,09. A MRV Engenharia (MRFG3), do ramo imobiliário, teve uma baixa de 5,10%, encerrando o pregão a R$ 15,08. As ações da Ambev (ABMB3), recuaram 4,77%, cotadas a R$ 125,26