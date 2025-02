ibovespa hoje: bolsa opera com leve alta; dólar segue em queda

O Ibovespa, opera com leve alta no pregão desta terça-feira (18), com algumas variações em atenção às notícias vindas do exterior, em especial, às polêmicas do presidente dos EUA, Donald Trump, e das tensões envolvendo as negociações de paz na guerra da Ucrânia.

Além disso, nesta terça, o índice Ibovespa segue influenciado por uma realização de lucros, um dia após atingir o melhor nível do ano, próximo aos 129 mil pontos. Nesse sentido, por volta das 15h10 (horário de Brasília) o mercado apresentava 128.775,54 pontos.

Além disso, o dólar comercial seguia o sentido contrário do índice, quando apresentava uma desvalorização de 0,50%, cotado a R$ 5,68.

Maiores altas da Ibovespa hoje

BEEF3 4,66 3,86 4,61 4,84 14:50 18/02 BBSE3 38 3,45 38,43 39,99 14:50 18/02 CXSE3 14,9 3,29 14,84 15,42 14:50 18/02 SMTO3 22,65 2,91 22,64 23,48 14:50 18/02 USIM5 5,95 2,69 5,98 6,18 14:50 18/02 CSNA3 8,78 2,16 8,75 9,02 14:50 18/02 fonte: Infomoney

Maiores baixas da Ibovespa hoje