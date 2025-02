Idosa é atropelada e arrastada por quase 2 metros em avenida 

Uma idosa, de 76 anos, foi atropelada e arrastada por quase dois metros. O fato ocorreu na última terça-feira (18), na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo estava saindo de uma academia quando atingiu a idosa.

A vítima teve fratura no fêmur. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e prestaram os primeiros socorros à vítima.

Ela chegou a ser encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O motorista foi ouvido pela Policia Civil e liberado, uma vez que não fugiu do local e prestou socorro à vítima.

