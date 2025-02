Iemanjá é festejada em diversas cidades; entenda o significado

A tradicional festa de Iemanjá chegou! Neste domingo, 2 de fevereiro, fiéis e admiradores da Rainha do Mar vão às praias para celebrar essa divindade tão querida no Brasil. O evento acontece em várias cidades, principalmente no litoral, e reúne cânticos, danças e oferendas ao mar.

Por que o dia 2 de fevereiro é especial?

De acordo com informações da Agência Brasil, essa data tem um significado forte para as religiões de matriz africana. No candomblé e na umbanda, Iemanjá é a protetora dos oceanos, dos pescadores e das famílias. Muitas pessoas aproveitam o dia para agradecer, pedir bênçãos e renovar suas energias diante das águas.

Onde acontecem as maiores celebrações?

A festa de Iemanjá no dia 2 de fevereiro acontece em todo o país, mas alguns lugares se destacam. Em Salvador, no bairro do Rio Vermelho, milhares de pessoas se reúnem para entregar presentes e cantar em homenagem à orixá. No Rio de Janeiro, as praias de Copacabana e Praia Grande recebem devotos vestidos de branco. Já em São Paulo, a comemoração acontece na Praia Grande e no litoral sul do estado.

Como são feitas as homenagens?

As oferendas são um dos momentos mais esperados. Os fiéis preparam cestos com flores, perfumes, espelhos e bijuterias e entregam ao mar como forma de gratidão e pedidos de proteção. Durante o ritual, há rodas de cânticos, batuques e muita emoção.

Tradição e turismo caminhando juntos

Além de ser um evento religioso, a celebração movimenta o turismo e a economia local. Muitas pessoas viajam para acompanhar a festa de perto, o que aquece o comércio, os hotéis e os restaurantes. O evento também fortalece a cultura afro-brasileira, mostrando a riqueza das religiões de matriz africana.

O cuidado com o meio ambiente

Nos últimos anos, a preocupação com o meio ambiente tem crescido. Muitas comunidades religiosas já substituem materiais poluentes por oferendas biodegradáveis, como flores naturais e frutas. Assim, é possível manter a tradição sem prejudicar os oceanos.

O que esperar para os próximos anos?

A festa de Iemanjá no dia 2 de fevereiro só cresce. A cada ano, mais pessoas participam, e novos eventos culturais surgem para enriquecer a celebração. A tendência é que a programação inclua ainda mais música, exposições e atividades educativas sobre a cultura afro-brasileira.

Seja por fé, cultura ou tradição, o dia de Iemanjá é sempre uma data especial para quem busca conexão com o mar e com a espiritualidade.