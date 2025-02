Ifes de Piúma abre inscrições para o curso técnico em Guia de Turismo

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Piúma anunciou as inscrições para o curso técnico em Guia de Turismo.

As aulas acontecerão de forma presencial e tem duração de um ano (carga horária de 866 horas) no período noturno.

São 27 vagas disponíveis e as inscrições vão até o dia 26 de março. O preenchimento segue por ordem de chegada dos candidatos.

Para fazer inscrição acesse o edital em piuma.ifes.edu.br

Contato para dúvidas e orientações: 3520-0646 (ligação normal ou mensagem de whats app)

