Imposto de Renda 2025: especialista dá dicas sobre como se preparar

Com a chegada do período de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), milhões de brasileiros devem se preparar para prestar contas à Receita Federal. O prazo para a entrega da declaração em 2025 se inicia no dia 17 de marçol. Para evitar contratempos, especialistas recomendam planejamento e organização antecipada.

Jonathan Amorim Brandão, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo e especialista em gestão contábil e tributária no terceiro setor, reforça a importância de uma preparação prévia. “Este período é extremamente intenso, e os escritórios contábeis precisam estar organizados para atender à alta demanda sem comprometer outras atividades”, explica. Além do aumento no faturamento e da captação de novos clientes, ele alerta para os desafios: “Sem um planejamento adequado, pode haver atrasos e reclamações que prejudicam a credibilidade do profissional.”

Para evitar problemas, o contador recomenda que os escritórios se antecipem: “Comunique-se com seus clientes com antecedência para confirmar se continuarão utilizando seus serviços. Solicite os documentos necessários, informe mudanças nas regras da Receita Federal e estabeleça um canal eficiente para o envio das informações.” Ele também enfatiza a importância da divisão de tarefas dentro dos escritórios: “Criar equipes específicas para lidar com o IRPF evita sobrecarga e mantém as demais atividades em funcionamento.”

Quem deve declarar?

A Receita Federal estabelece critérios específicos para a obrigatoriedade da declaração. Em 2025, devem prestar contas aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano anterior, obtiveram rendimentos isentos acima de R$ 200 mil, realizaram operações na Bolsa de Valores que ultrapassaram R$ 40 mil ou possuíam bens e direitos acima de R$ 800 mil até 31 de dezembro de 2024. “As regras podem mudar de um ano para o outro, então é importante acompanhar as atualizações para evitar problemas com o Fisco”, ressalta Brandão.

O papel do Imposto de Renda

O Imposto de Renda é uma das principais fontes de arrecadação do governo e financia serviços essenciais como saúde, educação, infraestrutura e segurança. “A ideia central é que quem tem rendimentos mais elevados contribua mais para o governo, garantindo investimentos que beneficiam toda a população”, explica Brandão. Segundo ele, a arrecadação do IR é fundamental para manter o funcionamento de políticas públicas e assegurar que recursos sejam distribuídos de maneira equitativa.

Para aqueles que nunca precisaram declarar, mas precisarão em 2025, a organização é essencial. “Manter todos os documentos necessários em um único local, seja físico ou digital, facilita muito o envio das informações e evita imprevistos”, orienta. Os principais documentos incluem comprovantes de rendimentos, despesas médicas e educacionais, recibos de investimentos e registros de bens, como imóveis e veículos. “Muita gente esquece que qualquer variação patrimonial precisa ser informada, e isso pode gerar inconsistências na declaração”, adverte.

Restituição

Um ponto que gera dúvidas entre os contribuintes é a restituição do Imposto de Renda. Esse processo ocorre quando a Receita Federal identifica que o cidadão pagou mais impostos do que o devido ao longo do ano. “Esse pagamento a mais acontece principalmente por conta de deduções permitidas, como gastos com saúde, educação e pensão alimentícia”, explica Brandão. A restituição é feita em lotes e prioriza idosos, pessoas com deficiência e professores. “Quem declara logo nos primeiros dias tem mais chances de receber a restituição nos primeiros lotes”, destaca.

Embora o programa da Receita Federal permita que qualquer pessoa preencha sua declaração, contar com um contador evita erros e garante mais segurança. “O conhecimento técnico de um profissional é fundamental para evitar inconsistências que possam levar à malha fina e otimizar a restituição de valores”, afirma Brandão. Além disso, um contador pode ajudar a identificar deduções legais e garantir que todas as informações estejam corretas. “É um investimento que pode trazer economia de tempo e dinheiro”, conclui.

Com planejamento e suporte especializado, o período do Imposto de Renda pode ser menos burocrático e mais eficiente, garantindo conformidade com o fisco.