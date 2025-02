Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de alimentos

Na manhã deste sábado (22), um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da Ritter Alimentos, em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O fogo começou por volta das 7h30min e, depois de três horas de combate, foi controlado. Ninguém morreu.

Fogo teve início no setor de chocolates

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, as chamas começaram dentro de um galpão usado para a fabricação de chocolates. Como esse era o maior espaço da fábrica, o fogo se espalhou rapidamente e destruiu toda a estrutura. No entanto, a ação rápida das equipes de resgate impediu que outras áreas fossem atingidas.

Bombeiros evitam que fogo cause mais estragos

Assim que os bombeiros chegaram, iniciaram o trabalho para conter as chamas. Com isso, conseguiram impedir que o incêndio atingisse outras partes da fábrica, o que poderia ter gerado um prejuízo ainda maior. A operação durou cerca de três horas e exigiu a mobilização de diversas equipes.

Funcionário inala fumaça e recebe atendimento médico

Durante o incêndio, um funcionário que estava no local inalou fumaça. Por isso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Depois de receber os primeiros socorros, ele foi liberado e passa bem.

Brigada Militar reforça segurança na região

Além dos bombeiros, a Brigada Militar garantirá a segurança no local. Como a fumaça era intensa e poderia atrapalhar a visibilidade dos motoristas, a Avenida Frederico Augusto Ritter precisou ser bloqueada temporariamente. Dessa forma, as equipes puderam atuar sem riscos adicionais.

Causas do incêndio ainda são desconhecidas

Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio na Ritter Alimentos. No entanto, uma equipe de perícia estará no local nos próximos dias para investigar o que aconteceu e avaliar os danos estruturais.

Empresa ainda não divulgou nota oficial

Até o momento, a Ritter Alimentos não se pronunciou oficialmente sobre o incêndio. A expectativa é que, assim que a perícia terminar, a empresa divulgue um posicionamento sobre os impactos e os planos para retomar a produção.

Incêndio chama a atenção dos moradores

O fogo gerou grande preocupação entre os moradores da região. Muitos registraram vídeos e fotos do incêndio e compartilharam nas redes sociais, aumentando a repercussão do caso.

Outros incêndios industriais já ocorreram na região

Nos últimos anos, incêndios semelhantes ocorreram em fábricas da região de Cachoeirinha. Esse novo caso reforça a necessidade de medidas de prevenção mais rigorosas para evitar tragédias futuras.

Área segue isolada para investigação

Por enquanto, a área atingida pelo incêndio permanece isolada. Enquanto isso, especialistas recomendam que empresas industriais invistam em protocolos de segurança para evitar novos incidentes.