Incêndio Ilha do Governador: explosão e muito fogo causam pânico

Um incêndio de grandes proporções atingiu, neste sábado (8), uma fábrica de óleo combustível no bairro da Ribeira, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O fogo começou por volta das 12h30, e o Corpo de Bombeiros enviou sete quartéis para tentar controlar as chamas.

Explosões e fumaça assustam moradores

Quem estava por perto levou um susto. Moradores da região contaram que ouviram várias explosões seguidas, e logo uma nuvem de fumaça preta tomou conta do céu. A fumaça era tão intensa que já alcançava bairros próximos, como Cacuia e Jardim Guanabara.

Fábrica estava fechada no momento do incêndio

A fábrica pertence à empresa Moove e fica na Rua Campo da Ribeira. Segundo a empresa, a unidade não estava operando neste sábado e o fogo começou perto de uma das linhas de produção. Ainda de acordo com a Moove, o incêndio não saiu da área da fábrica e todos os protocolos de segurança foram acionados.

Bombeiros trabalham para controlar as chamas

Enquanto isso, os bombeiros seguem no local tentando apagar o fogo e evitar que ele se espalhe. Como consequência, o trabalho exige rapidez e precisão. Além disso, como a fábrica trabalha com material inflamável, o combate às chamas precisa ser feito com muito cuidado. Até o momento, não há informações sobre feridos, mas a situação exige atenção.

Recomendação para os moradores

Por causa da fumaça tóxica, a recomendação é que os moradores fiquem em casa e mantenham portas e janelas fechadas. Pessoas com problemas respiratórios devem redobrar os cuidados e, se possível, evitar a área.

Trânsito interditado e impacto na região

Para garantir a segurança de todos, a Rua Campo da Ribeira foi interditada. O trânsito na região está complicado, e quem passa por perto percebe o movimento intenso de viaturas e curiosos tentando filmar o incêndio.

Causas do incêndio ainda são um mistério

Até o momento, ninguém sabe ao certo o que causou o incêndio. No entanto, assim que o fogo for controlado, as autoridades vão iniciar uma perícia para entender o que aconteceu e verificar, ainda, se houve falhas de segurança.

Nota oficial da Moove

A empresa divulgou a seguinte nota:

“Um incêndio de grandes proporções, e sem vítimas, atinge nesse momento a planta da Moove, na Ilha do Governador. Os bombeiros militares já estão atuando na contenção do incêndio, que está restrito à área da Moove. Todos os protocolos de segurança necessários estão sendo aplicados. A fábrica estava inoperante neste sábado. O incêndio foi próximo a uma das linhas de produção.”

Acompanhamento da situação

A Defesa Civil, por sua vez, também está no local para avaliar os riscos e possíveis impactos ambientais. Diante disso, a recomendação é que moradores e motoristas da região mantenham-se atentos às atualizações e, além disso, sigam rigorosamente as orientações das autoridades.