Indivíduos são abordados no Sul do ES com carro clonado e arma de fogo

Nesta segunda-feira (24), por volta das 17h45, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo Volkswagen Virtus, de cor branca, que estava com suspeita de clonagem. A abordagem aconteceu no km 430 da BR-101, em Atílio Vivácqua.

No local, o condutor disse ser soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, informando que havia uma pistola funcional e um revólver dentro do veículo. Após a fiscalização dos policiais, foi constatado que o veículo original havia sido roubado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no dia 21 de setembro de 2024.

Em uma maleta, dentro do carro, foi encontrado um revólver calibre .38, que não possuía registro e pertencia a uma empresa de segurança. O motorista alegou que apenas dirigia o veículo, pois seu amigo não era habilitado. O amigo em questão, disse que o condutor foi até o Rio de Janeiro buscar a arma.

Diante dos fatos, o motorista foi conduzido pela Polícia Militar (PM), enquanto o passageiro foi levado pela PRF, ambos para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim.

Além dos dois, havia uma mulher no veículo, que alegou ser namorada do motorista. Ela também foi encaminhada, como testemunha.

