Influencer decide reconsiderar eutanásia após novo diagnóstico médico

A influenciadora e estudante de veterinária, Caroline Arruda, de 28 anos, falou, através de suas redes sociais, que voltou a considerar a eutanásia após receber um novo diagnóstico sobre sua doença. A jovem convive com a neuralgia do trigêmeo, conhecida como “a pior dor do mundo”.

Em um vídeo, ela disse que a ideia estava em “stand by”, mas, após seis cirurgias e inúmeros tratamentos alternativos e medicamentosos, além de terapias, voltou a pensar na possibilidade. Segundo Carol, na última semana, passou por dores intensas e teve crises maiores do que as que já havia tido desde que recebeu o diagnóstico.

Ela disse ainda que já está com parte dos documentos prontos e agora espera encontrar um advogado para ajudá-la com o visto. Além disso, aguarda a legalização dos papéis para que o procedimento seja autorizado na Suíça e no Brasil.

Entretanto, Carol informou que não vai desistir de encontrar algum tratamento que a ajude a conviver com a doença.

