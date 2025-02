Irupi: nova edição do programa PetVida é lançada no municípo

A Prefeitura de Irupi marcou presença no lançamento da nova edição do Programa PetVida, uma iniciativa do Governo do Estado voltada para a proteção e o bem-estar dos animais. O evento ocorreu no Parque Cultural Casa do Governador. Contou com a participação do prefeito Paulino Lourenço e do vice-prefeito Abercilio Machado, que representaram o município na cerimônia.

O programa busca fortalecer ações que incentivam o cuidado e a proteção de cães e gatos. Promove mais qualidade de vida e garante saúde e respeito aos animais. A parceria entre o Estado e os municípios reforça o compromisso com políticas públicas voltadas ao bem-estar animal.

A adesão de Irupi ao Programa PetVida representa um avanço significativo para o município. O prefeito Paulino Lourenço destacou a importância da iniciativa e reafirmou o compromisso da administração com projetos que beneficiem tanto os animais quanto a comunidade.

Com essa participação, Irupi se alinha a uma rede estadual de proteção animal. Amplia as ações locais e garante melhores condições para os pets do município.