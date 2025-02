Jerônimo Monteiro recebe classificação ‘Ouro” em avaliação nacional

Na última segunda-feira (10), o secretário municipal de Educação de Jerônimo Monteiro, Vilmar Lugão Britto, esteve em Brasília. Ele foi para representar o município na solenidade de entrega do Selo Ouro em Alfabetização.

A honraria foi concedida aos municípios que se destacaram no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa que busca fortalecer a educação básica no país.

Para a gestão municipal, a conquista do Selo Ouro representa um marco significativo para a educação municipal. Isso demonstra o compromisso da gestão com a alfabetização e o futuro das crianças.

O reconhecimento é fruto do trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Educação (SEME) e das escolas locais. Elas se dedicam diariamente à melhoria do ensino e ao desenvolvimento dos estudantes.

