Jessica Chastain entrevista Fernanda Torres: “Quero ser sua amiga”

Jessica Chastain expressou o desejo de ser amiga de Fernanda Torres em entrevista publicada nesta segunda-feira (10). A brasileira recebeu inúmeros elogios da atriz, que a entrevistou para a Interview Magazine.

“Quero te enviar meu número de telefone, porque adoraria sentar com você quando não estivermos sendo gravadas … Eu acho você tão excepcional e inspiradora … eu quero ser sua amiga. Sua performance é inacreditável e estou tão feliz que você foi incluída neste grupo de pessoas que foi reconhecida”, disse Jessica.

A atriz ainda elogiou o trabalho de Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui e disse que a brasileira trouxe camadas incríveis à Eunice Paiva. Ela mencionou então um dos momentos mais famosos do filme.

“Um dos meus momentos favoritos, que realmente me fez sentar e pensar Uau, é quando vocês tiram a foto e não querem que você sorria. Você dá uma risada e diz: Ah, nós vamos sorrir.”

Jessica Chaistain disse ainda que Fernanda “precisa aceitar os créditos pelo seu trabalho”. Em 2022, ela venceu o Oscar de Melhor Atriz, categoria que a brasileira está concorrendo, por sua atuação em Os Olhos de Tammy Faye.

Estadao Conteudo

