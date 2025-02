Jojo Todynho deputada federal? Entenda e deixe a sua opinião

A cantora e influenciadora Jojo Todynho levantou, nesta segunda-feira (3), a possibilidade de uma candidatura à Câmara dos Deputados nas Eleições 2026.

Por meio da sua rede social Instagram, ela ainda publicou uma enquete para saber qual era a opinião dos seus seguidores sobre a candidatura.

“Vocês querem que eu me candidate a deputada federal? Sim ou não? Será que eu serei uma boa deputada?”, disse Jojo Todynho.

No vídeo, publicado nos stories, a artista ainda afirma que “o pau quebra, hein? De verdade! Não tenho medo de nada nem de ninguém. Podem me processar e falar o que quiserem. É preciso ter peito e raça para lidar com este país, e isso eu tenho… e disposição também!”.

Por fim, Jojo Todynho faz um desabafo em “tom de campanha”.

“Chegou a hora da gente se movimentar e acabar com essa bagunça, porque está uma bagunça!”, ressaltou.

