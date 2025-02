Juventus x PSV: onde assistir Champions League ao vivo

Nesta terça (11), a Juventus enfrenta o PSV, pelo primeiro jogo dos playoffs da Champions League. A partida será na casa da Velha Senhora, na Itália, às 17h (horário de Brasília). Contudo, onde assistir Juventus e PSV ao vivo?

Quem quiser assistir, a transmissão será pela Max (streaming).

Juventus e PSV: como chegam?

A Juventus chega para a partida com aproveitamento de 50%. O time italiano terminou a primeira fase na 20ª colocação com apenas, 12 pontos. No total, foram três vitórias, três empates e duas derrotas.

Já a equipe holandesa somou 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Como isso, o PSV ficou na 14ª colocação na tabela.

Onde assistir Juventus e PSV ao vivo?

Max (streaming)

Prováveis escalações

Juventus – técnico: Thiago Motta

Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga e Savona; Locatelli e Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie e Yildiz; Kolo Muani.

Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo e Mauro Junior; Veerman e Salibari; Bakayoko, Til e Perisic; De Jong.

