Lady Gaga confirma show no Rio e promete apresentação inesquecível

Ela vem! Lady Gaga confirmou o show no Rio de Janeiro em uma publicação feita em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 21. A cantora publicou a arte de divulgação da apresentação, que acontecerá na Praia de Copacabana no dia 3 de maio.

“É uma grande honra receber o convite para cantar no Rio. Ao longo da minha carreira, os fãs no Brasil sempre foram uma força vital para os little monsters. Estou ansiosa para me apresentar para vocês, algo que desejo há anos, e meu coração se partiu quando precisei cancelar o show anos atrás, após ser hospitalizada. A compreensão de vocês, quando precisei de um tempo para me recuperar, significou o mundo para mim. Agora estou voltando, me sentindo melhor do que nunca, e estou trabalhando duro para garantir que este show seja inesquecível. Preparem-se para o Mayhem na praia.”

O novo álbum de Gaga já tem data de lançamento. Mayhem chega as plataformas no dia 7 de março.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, confirmou o show, e a prefeitura divulgou novos detalhes nesta sexta-feira, durante uma coletiva de imprensa. O evento começará às 21h, terá duração prevista de 2h30, será gratuito e aberto ao público.

A Globo também confirmou que transmitirá a apresentação de Lady Gaga ao vivo. TV Globo, Multishow e Globoplay irão transmitir simultaneamente o espetáculo.

Estadão Conteudo

