Lady Gaga lança clipe ‘Abracadabra’; veja vídeo

Lady Gaga não brinca em serviço! Durante o Grammy 2025, na madrugada desta segunda-feira (3), ela brilhou como nunca e garantiu todos os olhares para si. Além do visual impecável, a cantora ainda trouxe uma surpresa daquelas: o lançamento do seu novo single, “Abracadabra“.

Estreia surpresa de “Abracadabra”

Do nada, em pleno intervalo comercial da transmissão nos Estados Unidos, Lady Gaga soltou o videoclipe de “Abracadabra”. Em poucos minutos, o clipe já estava bombando nas redes sociais, deixando os fãs enlouquecidos. Não demorou muito para a música se tornar um dos assuntos mais comentados da noite.

Clima misterioso e visual impactante

No videoclipe, Lady Gaga apostou em um visual sombrio e enigmático. Com referências ao cinema noir e um toque de magia, a produção impressionou pela estética cinematográfica. Cada cena parece ter sido pensada para hipnotizar quem assiste, combinando efeitos visuais ousados e um figurino cheio de personalidade.

“Mayhem”: o álbum mais aguardado do ano

“Abracadabra” faz parte de “Mayhem”, o novo álbum da cantora, que já está deixando os fãs ansiosos. Fontes próximas à artista garantem que esse projeto trará uma pegada inovadora, misturando pop, eletrônica e um toque de mistério. Se o single já causou esse impacto todo, imagina o álbum inteiro!

Gaga continua quebrando recordes

Além de lançar sua nova música, Lady Gaga também levou prêmios importantes no Grammy 2025. Ela continua mostrando por que é uma das maiores artistas da atualidade, sempre inovando e se reinventando. A premiação foi só mais um lembrete de que ela ainda tem muito a oferecer.

Reação dos fãs e da crítica

Não deu outra: assim que “Abracadabra” saiu, as redes sociais foram à loucura. Críticos elogiaram a ousadia da música e do clipe, enquanto os fãs encheram o Twitter de comentários empolgados. Muitos já consideram esse um dos maiores lançamentos do ano.

O que vem por aí?

Com o sucesso estrondoso de “Abracadabra”, as expectativas para “Mayhem” só aumentam. Nos próximos meses, Lady Gaga deve anunciar novas datas de turnê e estratégias de divulgação. Pelo visto, essa nova era da cantora promete ser grandiosa!