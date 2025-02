Lancha com moradores de Itapemirim naufraga durante festa em alto-mar

Cerca de 18 capixabas, moradores de Itapemirim no Sul do Espírito Santo, passaram por um susto no último sábado (1°), durante uma comemoração em alto-mar, na Praia da Rasa, em Armação dos Búzios, região dos lagos no Rio de Janeiro. Isso porque a lancha onde aconteceria a festa naufragou.

A Marinha do Brasil informou que assim que tomou ciência do fato uma equipe foi encaminhada ao local para prestar apoio e apurar os fatos. Entretanto, as vítimas já haviam sido resgatadas por embarcações que estavam nas proximidades na hora do acidente. Uma idosa de 67 anos precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Rodolpho Perisse.

De acordo com a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) a embarcação estava com a documentação em dia. Além disso, o condutor era habilitado e não houve registro de poluição hídrica. Ainda assim, um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação será instaurado para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades.