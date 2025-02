Lotofácil 3311: confira os números do último concurso

O sorteio da Lotofácil 3311 aconteceu nesta terça-feira (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 1,7 milhão, e muitos apostadores estavam na expectativa de levar essa bolada para casa. Se você quer saber os números sorteados e outras informações importantes, continue lendo!

Os números sorteados no concurso Lotofácil 3311 foram:

Se você acertou os 15 números, parabéns! Agora, é só seguir os passos para resgatar seu prêmio.

Jogar na Lotofácil é simples e rápido. Basta escolher entre 15 e 20 números do volante, que tem um total de 25 opções. Quanto mais números você marcar, maiores serão as suas chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta.

Você pode apostar em uma casa lotérica ou pelo site das Loterias CAIXA. Os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h.

Se você foi um dos sortudos que acertou, precisa saber como retirar o prêmio. Veja as opções:

Para resgatar, leve um documento oficial com foto e o comprovante da aposta premiada.

Muita gente aposta na Lotofácil porque ela é uma das loterias com melhores chances de ganhar. Para você ter uma ideia, a probabilidade de acertar os 15 números com uma aposta mínima (15 dezenas) é de 1 em 3.268.760. Se você marcar 20 números, essa chance sobe para 1 em 211.

Se você gosta de estatísticas, vale conferir os números mais sorteados nos últimos concursos. Embora cada sorteio seja aleatório, alguns números aparecem com mais frequência. Entre eles, estão: 10, 13, 20, 24 e 25.

Isso não garante que vão sair de novo, mas muitos apostadores usam essas informações para escolher suas dezenas.

Se quiser acompanhar os sorteios ao vivo, você pode assistir pelo canal oficial da CAIXA no YouTube. Além disso, os resultados são divulgados no site das Loterias CAIXA e em casas lotéricas.

Agora que você já sabe tudo sobre a Lotofácil 3311, que tal tentar a sorte no próximo sorteio? Boa sorte!

