Lula anuncia pagamento do Pé de Meia; veja como receber hoje

O Governo Federal inicia, nesta terça-feira (25) , o pagamento da parcela de R$ 1.000 do programa Pé-de-Meia para estudantes que avançam de ano em 2024 . Além disso , os alunos que concluíram o 3º ano do ensino médio e participaram dos dois dias do Enem 2024 concederam um bônus extra de R$ 200. Dessa forma , o benefício busca promover a permanência na escola e reduzir a evasão escolar.

Quem tem direito ao pagamento?

Antes de tudo , é importante entender quem pode receber o benefício. O pagamento será realizado para estudantes que participaram do Pé-de-Meia e concluirão o ano letivo de 2024 . Além do mais , aqueles que finalizaram o ensino médio e fizeram o Enem 2024 nos dois dias terão direito ao valor adicional.

Calendário de pagamentos

Os detalhes seguem um cronograma específico, conforme a data de nascimento dos estudantes. Confira abaixo:

25 de fevereiro – Nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho .

26 de fevereiro – Nascidos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro .

Ao mesmo tempo , os alunos das demais séries do ensino médio recebem o pagamento entre os dias 26 e 27 de fevereiro , conforme informações do Ministério da Educação (MEC) .

Objetivo do programa Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia , sem dúvida, é um programa essencial para garantir que os jovens concluam os estudos. Com isso , o governo pretende reduzir os índices de evasão escolar e ampliar as oportunidades para os estudantes.

Como os alunos recebem o benefício?

Os valores são depositados em contas digitais criadas automaticamente pela Caixa Econômica Federal . Para isso , os beneficiários precisam acessar o aplicativo Caixa Tem e seguir as orientações para movimentar o dinheiro.

Impacto do Pé-de-Meia na educação

O programa tem grande impacto na vida dos estudantes. Por essa razão , a expectativa do governo é beneficiar milhões de jovens, garantindo suporte financeiro para quem está em situação de vulnerabilidade.

Saiba mais sobre os pagamentos entregues

O calendário de pagamentos do Pé-de-Meia continuará ao longo de 2025 . Assim , novas parcelas serão liberadas conforme o avanço do ano letivo. Por isso , é fundamental que os estudantes acompanhem as informações divulgadas pelo MEC e pela Caixa .

Como consultar o saldo?

Para saber se o valor foi depositado, os estudantes podem acessar o Caixa Tem ou consultar diretamente no site da Caixa Econômica Federal . Caso tenha dúvidas , é possível buscar atendimento nos canais oficiais do MEC .

Pé-de-Meia garante mais apoio aos estudantes

O Pé-de-Meia consolida-se como um dos principais programas de incentivo à educação. Dessa maneira, os depósitos iniciados nesta terça-feira representam um passo importante para garantir que mais jovens tenham acesso ao benefício e possam planejar seus próximos passos na formação acadêmica.