Mais um avião caiu em São Paulo: veja quem são os mortos

Um avião caiu e as equipes de resgate identificaram as vítimas que morreram após a queda na Quadra, interior de São Paulo, na manhã deste sábado (15). O casal Nelson José Ponzoni, de 77 anos, e Vivien Neide Barbosa Bonafer Ponzoni, de 74 anos, foram confirmados como as vítimas fatais do acidente.

Quem eram as vítimas

Nelson Ponzoni era um piloto experiente, com passagens por grandes companhias aéreas como Varig e Vasp. Além disso , ele era uma figura conhecida no setor da aviação. Vivien, por outro lado , foi psicóloga e professora. O casal morava em São Paulo e tinha uma casa de veraneio próxima ao Clube de Voo em Quadra, que, por sua vez , foi o local de onde a aeronave decolou.

Detalhes do acidente

O avião caiu próximo à Estrada Municipal Zulmira Coelho Miranda de Oliveira, que liga Quadra a Tatuí (SP). Segundo informações da Defesa Civil, a aeronave decolou do Clube de Voo Aeroquadra (SIVQ), no bairro Guarapó, e faria um voo local com retorno ao ponto de partida.

Incêndio após a queda

Imagens feitas logo após o acidente mostram um incêndio se alastrando pelo canavial onde a aeronave caiu. Enquanto isso , os bombeiros trabalharam para apagar as chamas e identificar os destruídos da aeronave. No entanto , muita fumaça e os restos ainda em combustão dificultaram o trabalho das equipes de resgate.

Investigação do acidente

As autoridades locais, além disso , em conjunto com a Defesa Civil, já iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente. Por sua vez , o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado e deverá enviar técnicos para avaliar os destruídos.

Histórico de voos da aeronave

De acordo com informações preliminares, a aeronave era usada frequentemente para voos recreativos na região. Nelson Ponzoni tinha vasta experiência e costumava pilotar regularmente participando da Aeroquadra.

Comunidade em luta

A queda do avião gerou comoção em Quadra e entre os amigos e familiares do casal. A cidade, que tem o clube de voo como uma de suas principais atrações, está em luto pela perda.

Mensagem dos familiares

Os três filhos do casal, em nota breve, agradeceram o apoio e pediram privacidade neste momento de dor. Os familiares ainda aguardam a liberação dos corpos para realizar o velório e o sepultamento.

Alerta para segurança aérea

Com mais um acidente registrado, a discussão sobre a segurança de aeronaves de pequeno porte volta ao centro das atenções. Os especialistas reforçam a importância da manutenção regular e de protocolos rígidos de segurança em clubes de voo.

Próximos passos da investigação

A expectativa agora é que, com o avanço das investigações , as análises dos destroços tragam respostas sobre os motivos que levaram a aeronave ao cair. Por fim , as informações oficiais serão divulgadas pelo Cenipa tão logo as investigações sejam concluídas.