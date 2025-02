Manchester City x Liverpool: onde assistir clássico da Premier League

Neste domingo (23), tem clássico pela Premier League. Manchester City e Liverpool se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, 13h30 (horário de Brasília). O mando de campo é do Sky Blue, no Etihad Stadium, em Manchester. Mas, afinal, onde assistir Manchester City e Liverpool?

O jogo será exibido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chegam Manchester City e Liverpool?

O Manchester City acaba de ser eliminado da Champions League pelo Real Madrid. No campeonato nacional, o time vem oscilando muito. Apesar disso, o time de Pep Guardiola vem de uma goleada no Newcastle. Atualmente, o City está em quarto colocado na tabela, com 44 pontos.

Os Reds, por sua vez, é o líder isolado da Premier League. O time vem de um empate frustrante com Aston Villa e, atualmente, conta com 61 pontos.

Prováveis escalações: Manchester City x Liverpool

Manchester City: Ederson, Gvardiol, Rúben Dias, Aké e Lewis; Nico, Phil Foden e Gundogan; Marmoush, Savinho e Haaland. Técnico : Pep Guardiola.

Ederson, Gvardiol, Rúben Dias, Aké e Lewis; Nico, Phil Foden e Gundogan; Marmoush, Savinho e Haaland. : Pep Guardiola. Liverpool: Alisson, Robertson, van Dijk, Konaté e Alexander-Arnold; Mac Allister, Gravenberch, Luis Diaz, Szoboszlai e Salah; Diogo Jota. Técnico: Arne Slot.

Ficha técnica – Manchester City x Liverpool

Data: 23/02/2025

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester

Árbitro: Anthony Taylor

Leia também: Sorteio da Champions League: com clássico espanhol, veja os confrontos