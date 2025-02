Manchester City x Real Madrid ao vivo: onde assistir Champions League

Nesta terça-feira (11), às 17h (horário de Brasília), Manchester City x Real Madrid se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League, valendo vaga nas oitavas de final da competição.

Este grande confronto, que marca a quarta vez consecutiva que os dois clubes se enfrentam na competição continental, contará com transmissão da TNT, SBT e o serviço de streaming Max. A partida será realizada no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.

O Manchester City, que chega para o confronto após vencer o Leyton Orient por 2 a 1, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, não fez uma boa campanha na primeira fase da Champions League, se classificando na 22ª colocação, com apenas 11 pontos conquistados.

Já o Real Madrid, vem de empate por 1 a 1 com o Atlético de Madrid, em confronto válido pela 23ª rodada da La Liga. Na primeira fase da Champions, os merengues não sofreram para conquistar a classificação, porém, não conquistaram a vaga direta, ficando na 11ª colocação, com 15 pontos.

Manchester City (Pep Guardiola): Ederson; Akanji, Stones, Ruben Dias e Gvardiol; Kovacic e Bernardo Silva; Foden, De Bruyne e Savinho; Haaland.

Real Madrid (Carlo Ancelotti): Courtois; Valverde, Asencio, Tchouaméni e Mendy; Camavinga, Ceballos e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vini Jr.

Leia também: Dicas de segurança: veja o que todo viajante precisa saber

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui