Menina de 3 anos cai em creche e sofre traumatismo craniano

Uma criança de três anos sofreu um traumatismo craniano após queda dentro de escola no Rio de Janeiro.

De acordo com informações do portal G1, o fato ocorreu em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O estado de saúde da garota é estável, segundo o Hospital Estadual Alberto Torres. O boletim aponta ainda que ela foi extubada.

A Polícia Civil investiga o caso. As informações apontam que a criança bateu a cabeça e foi colocada para dormir.

