Mesa Diretora da Câmara conta com dois deputados capixabas

Os capixabas Paulo Foletto (PSB) e Dr. Victor Linhalis (Podemos) foram eleitos para cargos da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. A eleição ocorreu no último sábado (1°) e os parlamentares ficaram com a segunda e terceira suplência, respectivamente. A Mesa Diretora é o órgão de administração e direção da Câmara dos Deputados, enquanto os suplentes asseguram a continuidade e a eficácia desse trabalho, substituindo os membros principais quando necessário.



Confira a composição da Mesa:



Presidente: Hugo Motta (Republicanos)

1ª vice-presidência: Altineu Côrtes (PL-RJ): 440 votos, 59 em branco;

2ª vice-presidência: Elmar Nascimento (União-BA): 427 votos, 72 em branco;

1ª secretaria: Carlos Veras (PT-PE): 427 votos, 72 em branco;

2ª secretaria: Lula da Fonte (PP-PE): 437 votos, 62 em branco;

3ª secretaria: Delegada Katarina (PSD-SE): 445 votos, 54 em branco;

4ª secretaria: Sergio Souza (MDB-PR): 432 votos, 67 em branco.



Suplência:

1º suplente, Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), 395 votos;

2º suplente, Paulo Foletto (PSB-ES): 389 votos;

3º suplente, Dr. Victor Linhalis (Podemos-ES): 388 votos;

4º suplente, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP): 371 votos.



