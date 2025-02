Mingau, do Ultraje à Rigor, volta a ser internado

Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, voltou a ser internado após apresentar constipação e vômitos, segundo nota publicada pelo Hospital Santa Catarina no sábado, dia 8.

Em comunicado, a instituição alega que o baixista do Ultraje a Rigor encontra-se internado desde o mês de janeiro, mas que o quadro é estável: “ele permanece em tratamento e sob cuidados médicos, sem previsão de alta”.

O músico se encontra sob os cuidados da equipe de gastroenterologia, que cuida de doenças relacionadas ao sistema digestivo, com responsabilidade de Dr. Roberto Hiroshi Ieiri.

Mingau ficou mais de um ano internado após ser baleado na cabeça em 2023, em Paraty (RJ) e recebeu alta hospitalar em outubro de 2024. Em dezembro, o músico voltou a ser internado após apresentar um quadro convulsivo.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui