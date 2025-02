Monagas x Defensor ao vivo pela Pré-Libertadores: onde assistir

Nesta terça-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), Monagas e Defensor abrem a Copa Libertadores da América de 2025, em partida válida pela 1ª fase da Pré-Libertadores. Porém, onde assistir Monagas x Defensor ao vivo?

O confronto sul-americano, que acontecerá no Estádio Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela, contará com transmissão da Paramount+ (streaming).

Como chegam as equipes?

O Monagas chega para o confronto após ser goleado pelo Deportivo Táchira, por 4 a 1, em confronto válido pela 2ª rodada da Apertura, no Campeonato Venezuelano. Atualmente, o clube ocupa a 12ª colocação da competição, com apenas 1 pontos conquistado.

Já o Defensor, do Uruguai, vem de vitória sobre o Boston River, pela 1ª rodada do Apertura da Primeira Divisão do Uruguai. No momento, o clube uruguaio ocupa a 2ª colocação da competição uruguaia , com 3 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Monagas (Jhonny Ferreira): Olivares, Iñiguez, Piris, Manríque e Henry; Lovera, Caraballo, Romero e Basant; Tomas Rodríguez e Erickson Gallardo.

Defensor (Álvaro Navarro): Kevin Dawson; Kevin Prieto, Guillermo de los Santos, Juan Viacava e José Álvarez; Augustin Soria, Walter Montoya, Ginella e Juan Manuel Jorge; Diego Abreu e Franco Soldano.

Ficha técnica

Data: 4 de fevereiro (terça-feira)

4 de fevereiro (terça-feira) Hora: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela

Estádio Monumental de Maturín, em Maturín, na Venezuela Onde assistir Monagas x Defensor ao vivo: Paramount+ (streaming)

