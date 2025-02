Motorista de Porsche espanca idoso; novo vídeo revela crueldade

Novas imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que um idoso de 78 anos foi espancado por um homem de 21 anos, que dirigia um Porsche . A agressão ocorreu em frente ao prédio onde a vítima mora, na Praia Grande , no litoral de São Paulo.

Os vídeos, captados pelas câmeras de monitoramento da região, mostram o motorista abordando o idoso após uma discussão de trânsito. Logo depois , o homem agride a vítima com socos e chutes e, como resultado , deixa-a inconsciente no meio da avenida.

Após o ataque, o agressor entra rapidamente no veículo e foge do local sem prestar socorro. Como imagens mostram o Porsche acelerando em alta velocidade, o que chamou a atenção de moradores e transeuntes.

O idoso, que caiu na via por vários minutos, foi socorrido por populares e levado a um hospital da região. Segundo informações preliminares, ele sofreu ferimentos na cabeça e no corpo, mas está em recuperação estável.

A Polícia Civil já cometeu o suspeito e instaurou um inquérito para investigar o caso. O motorista, que não teve o nome revelado, pode ser indiciado por lesão corporal grave e missão de socorro .

Testemunhas que presenciaram o incidente contando ter ouvido uma discussão acalorada entre os dois antes da agressão. Além disso , a briga teria começado por causa de uma suposta disputa por uma vaga de estacionamento.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais, com internautas expressando revolta e cobrando medidas das autoridades. A hashtag #JustiçaParaOIdoso já está em alta em protesto contra o ato violento.

Em virtude da gravidade do ocorrido , a Prefeitura de Praia Grande anunciou que fortalecerá o monitoramento de câmeras em pontos estratégicos da cidade a fim de evitar novas ocorrências semelhantes.

A polícia reforça a importância das denúncias em casos de violência. Portanto , qualquer informação sobre o agressor pode ser enviada anonimamente por meio do Disque-Denúncia (181).

Em geral , casos de agressão contra idosos são crimes graves. Por essa razão , o Estatuto do Idoso prevê penas severas para quem comete atos de violência física ou psicológica contra pessoas com mais de 60 anos.

