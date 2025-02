Mulher acusa companheiro de agressão no Sul do ES; confira o desfecho

Nesta segunda-feira (4), por volta das 20h20, durante patrulhamento da Polícia Militar (PM) na Avenida Jerônimo Monteiro, em José Carlos, distrito de Apiacá, os militares passaram por uma mulher, que informou ter sido vítima de agressão, por seu próprio companheiro.

A vítima relatou que não foi a primeira vez que ele teria lhe agredido fisicamente, porém, desta vez, estava muito agressivo e, que além dos xingamentos, o indivíduo pegou um cabo de vassoura, agredindo a mulher diversas vezes com o objeto.

Segundo informações da PM, a vítima estava com diversas lesões em seu corpo e seus braços e pernas estavam muito inchados, com possível fratura.

Assim, os policiais prestaram o devido socorro, deslocando a vítima até o Hospital São Vicente de Paulo, em Apiacá. Depois de deixar a mulher ao cuidado do hospital, os militares seguiram até o endereço onde o suspeito estaria. Contudo, não encontraram o indivíduo no local.

