Mulher que envenenou bolo é encontrada morta na cadeia

A mulher que envenenou bolo de frutas cristalizadas foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (13). O corpo de Deise Moura dos Anjos, suspeita de matar três pessoas da família do marido, foi achado dentro da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, segundo informações da Polícia Penal. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a causa da morte foi asfixia por enforcamento.

Crime chocou a cidade

Deise estava presa desde 5 de janeiro. A polícia acreditava que ela envenenou a farinha usada para preparar o bolo consumido por seus familiares no Natal, em Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Três pessoas morreram logo após comerem o doce.

Outra morte sob investigação

Além do caso do bolo, os investigadores analisavam outra morte suspeita. O sogro de Deise, Paulo Luiz dos Anjos, faleceu em setembro passado depois de comer bananas e leite em pó. Esses alimentos teriam sido entregues por ela.

Encontro do corpo na penitenciária

Ela estava sem sinais vitais durante a conferência matinal feita pelos agentes penitenciários. Imediatamente, os servidores chamaram o Samu e tentaram os primeiros socorros. Porém, ao chegar no local, os médicos constataram o óbito.

Suspeita de suicídio

Os primeiros laudos indicam que Deise se enforcou, mas a Polícia Penal informou que ainda apura os detalhes. Tudo será investigado para esclarecer as circunstâncias da morte.

Como a notícia repercutiu

O caso do bolo envenenado chocou a população da cidade. Desde o início, familiares das vítimas acompanharam de perto as investigações, pedindo justiça para os envolvidos.

Situação dentro da prisão

Até agora, não se sabe se Deise apresentou sinais de que poderia tirar a própria vida. A direção da penitenciária não comentou se havia acompanhamento psicológico ou outro tipo de suporte.

Investigações continuam abertas

Mesmo após a morte de Deise, a polícia ainda segue investigando os crimes. Desse modo, o objetivo é concluir o inquérito e dar respostas definitivas às famílias das vítimas, esclarecendo todas as suspeitas.

Por fim, o caso da mulher que envenenou bolo continua gerando perguntas e grande repercussão.