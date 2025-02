Mutirão beneficia engenheiros, geólogos e agrônomos no Sul do Estado

Procura plano de saúde, previdência privada, seguros e outros benefícios financeiros? Não se preocupe, a Mútua na Estrada 2025 já vai começar. A iniciativa realizada pela Mútua-ES, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, vai viajar pelo sul do estado ao longo dos próximos meses para garantir que os profissionais da engenharia, agronomia e geociências tenham acesso facilitado a seus serviços essenciais.

Todos os atendimentos serão realizados na inspetoria do Crea da região, das 9h às 17h. Em março o mutirão passará por Alegre e Venda Nova do Imigrante nos dias 20 e 27, respectivamente. Já em maio, a ação terá como destino no dia 20 o município de Cachoeiro de Itapemirim.

Entre os serviços oferecidos pela Mútua-ES durante os atendimentos presenciais estão a solicitação de benefícios, regularização de débitos, informações sobre planos de saúde e previdência privada, além de orientações sobre seguros e esclarecimento de dúvidas. Mais informações sobre o projeto Mútua na Estrada 2025 e os serviços oferecidos podem ser encontradas nas redes sociais da Mútua-ES.

Segundo o diretor geral da Mútua-ES, Filipe Machado, a interiorização é essencial para garantir equidade no acesso aos serviços. “Atender os profissionais de todo o estado é fundamental, garantindo que todos possam usufruir dos benefícios da Mútua sem precisar se deslocar grandes distâncias. No interior, encontramos cerca de 50% dos profissionais registrados no Crea-ES, e essa iniciativa busca dar a eles as mesmas oportunidades dos que estão na capital.”

Machado reitera que, com o atendimento no interior do estado através de mutirões, a Mútua-ES reafirma seu compromisso em estar cada vez mais próxima dos profissionais, promovendo suporte para que possam desenvolver suas carreiras com mais segurança e tranquilidade.

Confira a programação completa

Março

Dia 20 – Alegre

Dia 27- Venda Nova do Imigrante

Maio

Dia 20 – Cachoeiro de Itapemirim