Namorada de rapper famoso aparece ‘nua’ no Grammy; veja as fotos

Bianca Censori causou impacto no Grammy 2025 ao aparecer com um look transparente, chamando a atenção no tapete vermelho. A esposa de Kanye West brilhou no evento realizado neste domingo (02) em Los Angeles. Depois de alguns flashes, ela decidiu cobrir parte do visual com um casaco preto.

Clique aqui e veja o look publicado pela Revista Vougue.

Kanye West Opta por Visual Básico

Enquanto Bianca ousou, Kanye West manteve um estilo discreto, escolhendo um look totalmente preto. O rapper está concorrendo na categoria Melhor Música de Rap com “Carnival”, sua parceria com ¥$ (Kanye West & Ty Dolla $ign), Rich The Kid e Playboi Carti.

Grammy 2025 Também Tem Propósito Solidário

Além das premiações, o evento deste ano tem um objetivo beneficente. A cerimônia está arrecadando fundos para ajudar as vítimas dos incêndios que atingiram Los Angeles. Quem comanda a noite é Trevor Noah, que assume o posto de apresentador pelo quinto ano consecutivo.

O Look de Bianca Censori Virou Assunto na Web

Nas redes sociais, o visual de Bianca Censori no Grammy 2025 deu o que falar. Enquanto alguns elogiaram sua ousadia, outros acharam exagerado. Mas essa não é a primeira vez que a modelo aposta em um look chamativo em grandes eventos.

Kanye West Continua Relevante na Música

Mesmo sem chamar atenção pelo look, Kanye West segue em destaque na indústria musical. Sua indicação ao Grammy mostra que ele continua influente e inovador, especialmente com suas novas colaborações no rap.

O Que Esperar da Premiação

Os fãs estão ansiosos para saber se Kanye levará o prêmio de Melhor Música de Rap. A disputa está acirrada, mas só a presença do casal já garantiu que eles fossem um dos assuntos mais comentados da noite.

O Grammy e as Tendências de Moda

O Grammy 2025 também define tendências, e a escolha ousada de Bianca pode inspirar novos looks futuramente. A premiação sempre reúne celebridades que aproveitam o evento para lançar moda e causar impacto.

Celebração da Música e da Cultura

Mais do que apenas uma festa da música, o Grammy também valoriza a cultura e tem um forte impacto social. O envolvimento dos artistas em causas importantes reforça o papel do evento como uma plataforma global de influência.

Todo Mundo Comentando

A noite promete render muitos comentários. A aparição de Bianca Censori no Grammy 2025, ao lado de Kanye, já está entre os assuntos mais falados e deve continuar bombando nas redes sociais.

Acompanhe as Novidades

Para saber tudo sobre os vencedores e os melhores momentos da noite, fique ligado nas coberturas ao vivo. O Grammy 2025 segue como um dos eventos mais esperados do ano para os fãs de música e entretenimento.