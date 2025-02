Nasceu! Gisele Bündchen dá à luz ao terceiro filho

Gisele Bündchen deu à luz seu terceiro filho, o primeiro com o namorado Joaquim Valente. A modelo também é mãe de Benjamin, de 14 anos, e de Vivian Lake, de 12 anos, frutos de seu relacionamento com Tom Brady.

A notícia foi divulgada pelo TMZ. O veículo afirmou que não se sabe a data exata do nascimento, mas que ele aconteceu recentemente — e que a modelo e o bebê estão saudáveis. O sexo da criança também não foi revelado.

A gravidez da brasileira foi anunciada pela People em outubro do ano passado. “Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família”, disse uma fonte próxima ao casal na época.

A modelo e o instrutor de jiu-jítsu assumiram o relacionamento em março, após os serem vistos em jantares românticos. Ela confirmou o namoro ao The New York Times.

Em abril, ela participou do Mais Você e falou sobre o namorado. “Ele ficou meu namorado agora, né, faz pouco tempo. Mas muito legal… A gente tem que mostrar para os homens que as mulheres que mandam, né?”, disse na época.

Internautas passaram a especular que Gisele estivesse grávida após ela não participar do Victorias Secret Fashion Show em 15 de outubro de 2024. As brasileiras Adriana Lima, Isabeli Fontana e Alessandra Ambrosio desfilaram no retorno da marca de lingerie.

