Onda de calor em cidade do Sudeste chega a mais de 40º; proteja-se

A onda de calor que vem tomando conta de várias regiões do Brasil vai deixar os termômetros ainda mais altos. O calorão afeta principalmente o Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem subir até 7°C acima da média para fevereiro.

Capitais que Devem Ferver no Domingo

Prepare-se para muito calor nas capitais brasileiras neste domingo (16):

Campo Grande : máxima de 33°C

: máxima de 33°C São Paulo : máxima de 35°C

: máxima de 35°C Rio de Janeiro : máxima de 41°C

: máxima de 41°C Vitória : máxima de 32°C

: máxima de 32°C Belo Horizonte : máxima de 33°C

: máxima de 33°C Goiânia: máxima de 30°C

Essas temperaturas reforçam o quanto essa onda de calor está intensa em boa parte do país.

Calor Intenso Deve Continuar

De acordo com os meteorologistas, essa onda de calor deve durar até pelo menos o dia 24 de fevereiro. Um sistema de alta pressão está bloqueando a chegada de frentes frias, o que ajuda a manter o tempo seco e quente.

Pode Chover, Mas Só Isoladamente

Durante a tarde, algumas regiões, especialmente no Sudeste e Centro-Oeste, podem ter pancadas de chuva rápidas e localizadas. O calor extremo e a alta umidade são os principais motivos para a formação dessas chuvas isoladas.

Dicas para Lidar com o Calorão

Para encarar esse calor todo sem problemas, siga essas dicas simples:

Beba muita água ao longo do dia.

ao longo do dia. Evite se expor ao sol entre 10h e 16h.

Use roupas leves e passe protetor solar.

Atenção Redobrada com a Saúde

O calor excessivo pode causar desidratação, insolação e até piorar problemas respiratórios e do coração. Por isso, é importante seguir essas recomendações e se proteger.

O que Esperar nas Próximas Semanas

O Inmet vai continuar monitorando o tempo e, se necessário, emitirá novos alertas. O melhor é ficar de olho nas atualizações e seguir as orientações.

A onda de calor continua como um assunto importante no Brasil. Ela não afeta só o conforto térmico, mas também pode ter impactos diretos na saúde e no dia a dia das pessoas.