Ônibus vai parar dentro de agência bancária após acidente; veja foto

Um ônibus invadiu uma agência bancária após ser atingido por um carro na madrugada desta segunda-feira (24). O acidente aconteceu na esquina das avenidas Farrapos e São Pedro, no bairro São Geraldo. Conforme a Polícia Civil, um motorista de 65 anos é suspeito de ter causado a colisão.

Acidente ocorreu durante a madrugada

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a batida aconteceu pouco antes da 1h. O ônibus estava retornando para a garagem e, por isso, não transportava passageiros naquele momento.

Foto: Reprodução | Rede social

Motorista do ônibus perdeu o controle

O motorista do ônibus, de 47 anos, relatou que seguia pela Avenida São Pedro quando, de repente, um carro atingiu a lateral do veículo, próximo à roda dianteira. Como resultado, ele perdeu o controle da direção e, assim, o ônibus foi lançado contra a agência do Banco do Brasil.

Ônibus invadiu agência bancária após impacto

A força da batida fez com que o coletivo atravessasse a calçada e atingisse a fachada da agência bancária. Imediatamente, equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e avaliar os danos estruturais.

Motorista do carro está sob investigação

O motorista do carro envolvido no acidente não teve a identidade revelada. No entanto, a Polícia Civil investiga as circunstâncias da colisão para verificar se houve falha mecânica, imprudência ou consumo de álcool antes do impacto.

Ninguém ficou ferido

Felizmente, apesar da gravidade do acidente, nenhum dos motoristas sofreu ferimentos. Além disso, como o banco estava fechado naquele momento, não havia clientes ou funcionários no local.

Agência e ônibus sofreram danos significativos

A agência bancária teve a fachada destruída e os vidros quebrados. Além disso, o ônibus sofreu avarias expressivas tanto na lateral quanto na parte frontal. Logo após a batida, a perícia foi acionada para avaliar a extensão dos danos.

Trânsito ficou parcialmente bloqueado

Por causa do impacto, o tráfego na região precisou ser parcialmente interditado para a remoção do ônibus e a limpeza da via. Durante esse período, agentes da EPTC trabalharam para orientar os motoristas até a normalização do fluxo.

Polícia analisa imagens para esclarecer o acidente

Agora, as autoridades seguem investigando os detalhes do caso. Para isso, imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas a fim de esclarecer a dinâmica do acidente e confirmar a responsabilidade do motorista do carro.

O acidente, que fez com que um ônibus invadisse uma agência bancária, chamou a atenção dos moradores da região. Diante disso, a polícia reforça a importância da direção segura e do respeito às leis de trânsito para evitar ocorrências semelhantes.