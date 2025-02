Operação busca foragidos da Justiça em Cachoeiro nesta sexta (14)

Uma operação conjunta da Polícia Militar, com apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e o helicóptero da Notaer chamou atenção de moradores de alguns bairros de Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (14).

Informações preliminares dão conta de que, pelo menos, quatro foragidos da Justiça foram recuperados pelas autoridades.

Mais informações em instantes.

