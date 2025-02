Oruam foi preso de novo! Veja por que

O rapper Oruam foi preso em flagrante nesta quarta-feira (26). Ele é suspeito de abrigar em sua casa um foragido da Justiça. A prisão aconteceu durante uma operação na mansão do artista, no Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Durante as buscas, os policiais encontraram o traficante Yuri Pereira Gonçalves, que era procurado por organização criminosa. Além disso, com ele foi apreendida uma pistola 9 mm equipada com kit-rajada e munição.

Prisão aconteceu durante buscas na casa do rapper

A casa de Oruam já estava sendo investigada, pois havia indícios de irregularidades. Durante as buscas, os policiais localizaram Yuri Pereira Gonçalves escondido no local. Como resultado, a polícia prendeu o rapper por favorecimento pessoal, ou seja, por ajudar alguém a escapar da Justiça.

Investigação por disparo de arma de fogo

Além dessa acusação, Oruam já era alvo de outra investigação. No final de 2023, ele teria efetuado disparos de arma de fogo em um condomínio de São Paulo. Segundo a polícia, o ato colocou em risco diversas pessoas. Por isso, o cantor já havia sido indiciado pelo crime.

Relação com crime organizado

Agora, os investigadores querem entender se há uma ligação mais profunda entre o rapper e o crime organizado. O fato de um traficante estar escondido em sua mansão levanta suspeitas sobre possíveis conexões com facções criminosas. Dessa forma, a apuração segue em andamento.

Oruam e Yuri

Após a prisão, tanto Oruam quanto Yuri foram para a Cidade da Polícia, onde estão sendo interrogados.

Polícia segue investigando o caso

A polícia também investiga se a mansão do cantor era esconderijo para outros criminosos. Além disso, os agentes avaliam se Oruam tinha conhecimento da gravidade da situação ou se apenas permitiu a estadia do traficante sem perceber os riscos.

Impacto na carreira do rapper

Sem dúvida, essa prisão pode trazer consequências para a carreira de Oruam. Fãs e seguidores aguardam um posicionamento oficial do cantor ou de sua equipe. Enquanto isso, a repercussão do caso cresce nas redes sociais.

O que diz a defesa de Oruam?

Até o momento, a defesa do rapper não se pronunciou publicamente. No entanto, especialistas explicam que a pena para favorecimento pessoal pode variar, dependendo das provas apresentadas pela polícia.

O futuro do rapper após a prisão

Com as investigações em andamento, o futuro do artista pode ser incerto. Afinal, além do processo por disparo de arma de fogo, sua relação com criminosos pode trazer impactos negativos para sua carreira e imagem pública.

O caso segue sob investigação, e novas informações podem surgir em breve. Oruam foi preso, e a polícia agora busca esclarecer todos os detalhes para determinar sua real participação no crime.