Oruam foi preso e levado para delegacia; entenda

O rapper Oruam foi preso, nesta quinta-feira (20), na orla da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista foi detido após uma tentativa de fuga que envolveu uma manobra arriscada pela contramão, segundo informações do G1. A detenção rapidamente se tornou assunto nas redes sociais.

De acordo com informações da polícia, Oruam tentou fugir de uma abordagem policial ao dirigir pela contramão. A ação aconteceu durante uma blitz rotineira realizada na região e, como resultado, a tentativa de fuga intensificou a reação dos policiais.

Após ser parado, o rapper foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca). A assessoria de Oruam informou que ele foi detido devido à blitz. No entanto, não foram fornecidos maiores detalhes sobre o ocorrido ou sobre o motivo exato da fuga.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o rapper é colocado dentro de uma viatura da Polícia Militar. Consequentemente, as imagens rapidamente viralizaram, alimentando ainda mais as discussões sobre o caso.

A prisão de Oruam atraiu uma multidão de curiosos, que se aglomerou ao redor da viatura. Portanto, para controlar a situação, os policiais utilizaram spray de pimenta para dispersar os presentes e evitar maiores confusões.

