Oscar 2025: imprensa americana prevê derrota para Fernanda Torres

As urnas estão oficialmente fechadas. O prazo de votação final para o Oscar 2025 acabou na terça-feira, 18, o que significa que os vencedores já estão escolhidos. As expectativas são altas para os brasileiros, já que Ainda Estou Aqui concorre em três categorias, mas é bom segurar as emoções. Estamos diante de uma das edições mais imprevisíveis dos últimos anos.

Apesar de uma campanha firme de Fernanda Torres e do filme de Walter Salles, as previsões finais dos veículos de imprensa norte-americanos especializados projetam uma noite sem vitórias para o Brasil.

Alguns grandes especialistas, como IndieWire e The Hollywood Reporter, não preveem prêmio algum para os brasileiros; outros, como a revista Variety, a Entertainment Weekly e o agregador de apostas GoldDerby, apontam a possibilidade de vitória em Melhor Filme Internacional.

Até o momento, no entanto, nada é certeza. A corrida nas principais categorias, que já vinha imprevisível desde o Globo de Ouro, ficou ainda mais embolada após o Bafta, que escolheu Conclave como Melhor Filme e coroou Mikey Madison como Melhor Atriz. A estrela de Anora, que já foi considerada uma carta fora do baralho no início de janeiro, agora aparece como possível vencedora do Oscar em algumas previsões. Cabe ao SAG Awards, no próximo domingo, 23, dar mais uma pista.

Mas como estão as categorias de ‘Ainda Estou Aqui’ até o momento?

Melhor Filme

Os principais veículos especializados apostam em Anora para levar o grande prêmio. O filme de Sean Baker, que faturou a Palma de Ouro no Festival de Cannes 2024, veio ganhando um novo fôlego no último mês após conquistar os sindicatos de diretores (DGA) e produtores (PGA), mas tropeçou ao perder o Bafta para Conclave.

O histórico de acertos entre o Oscar e o Bafta é oscilante, o que significa que outros concorrentes ainda têm chance. O Brutalista, que parecia um favorito incontestável no início da disputa, agora volta aos holofotes. Mas Variety, The Hollywood Reporter, EW, IndieWire, GoldDerby, Awards Watch e Awards Daily ainda apostam na história da stripper que se apaixona por um oligarca russo.

Melhor Atriz

Uma única pergunta perdurava durante semanas conturbadas após o anúncio das indicações ao Oscar 2025: será que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (AMPAS) seria capaz de superar a resistência contra o terror e premiar Demi Moore por A Substância? Seu discurso de agradecimento no Globo de Ouro, poderoso, certamente causou um impacto.

A resposta para a pergunta anterior poderia ser o segredo para a vitória de Fernanda Torres. Mas um novo fator foi adicionado à equação quando Madison voltou à briga na última semana. Agora, ela já aparece como campeã em algumas apostas.

No entanto, essa é definitivamente a categoria mais imprevisível do Oscar. O despertar de Mikey Madison na reta final pode ter dividido os votos e, por consequência, beneficiar a brasileira, como sugere o New York Times. No entanto, os grandes veículos dividem suas apostas entre Madison e Moore. O SAG dará uma nova pista sobre a realidade da categoria, mas as chances, infelizmente, são poucas.

Melhor Filme Internacional

A vitória de Emilia Pérez no Bafta não é um bom sinal para as chances de Ainda Estou Aqui, renovadas após os tuítes polêmicos de Karla Sofía Gascón repercutirem em toda a campanha do francês.

No entanto, nada está perdido. A janela de votação do Bafta era outra, afetada pelas publicações de forma diferente, e ainda há de se considerar que o prêmio britânico tem uma clara predileção por produções europeias.

Por isso, alguns veículos ainda acreditam em uma vitória do Brasil.

Até o dia 2 de março, resta esperar e torcer. O Oscar 2025 será exibido no Brasil pela TNT no canal pago, pela Max no streaming e pela Globo na TV aberta.

