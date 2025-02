Pablo Marçal inelegível: entenda a decisão judicial

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu, nesta sexta-feira (21), que o ex-coach e empresário Pablo Marçal está inelegível pelos próximos oito anos. A sentença se baseia em acusações de abuso de poder político, econômico e dos meios de comunicação durante sua campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024. No entanto, ele ainda pode recorrer da decisão.

Segundo a Justiça Eleitoral, Marçal utilizou sua influência e recursos financeiros de maneira irregular para impulsionar sua candidatura. Dessa forma, o tribunal entendeu que essas práticas comprometeram a igualdade da disputa, o que levou à punição que o impede de concorrer a cargos públicos até 2032.

A decisão foi tomada pelo juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo. O magistrado analisou dois processos movidos por partidos adversários, PSOL e PSB, que alegaram irregularidades na campanha de Marçal.

Por outro lado, a defesa do ex-coach pode recorrer da decisão no próprio TRE-SP. Caso o tribunal mantenha a inelegibilidade, ele ainda poderá levar o caso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, se necessário, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Após a decisão, Pablo Marçal se pronunciou e negou qualquer tipo de ilegalidade. De acordo com ele, sua atuação foi completamente transparente.

“Gravei milhares de vídeos de apoio para candidatos em todo o Brasil e não recebi nenhum valor financeiro por isso”, afirmou. Além disso, disse confiar na Justiça e acreditar que tudo será esclarecido durante o processo de recurso.

A inelegibilidade de Pablo Marçal representa um grande obstáculo para seus planos políticos. Afinal, desde que ingressou na política, ele buscava consolidar sua imagem como líder de um movimento de renovação. No entanto, com essa decisão, sua trajetória eleitoral fica comprometida.

Diante desse cenário, Marçal deve concentrar esforços para tentar reverter a decisão. O processo, contudo, pode se arrastar por meses, dependendo dos desdobramentos nos tribunais superiores.

Enquanto isso, seus apoiadores seguem mobilizados, apostando na reversão da inelegibilidade. Já seus adversários políticos consideram a decisão um passo importante para garantir a integridade do processo eleitoral.

A decisão do TRE-SP, tornando Pablo Marçal inelegível, pode ter impactos duradouros na política paulista e nacional. Portanto, os próximos passos jurídicos serão fundamentais para definir o futuro eleitoral do ex-coach.

