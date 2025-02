Pagamentos do Bolsa Família em março; veja as datas

O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do governo federal, já definiu as datas de pagamento para março de 2025. Os depósitos serão realizados de forma escalonada, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Datas de pagamento em março de 2025

NIS final 1 : 18 de março

: 18 de março NIS final 2 : 19 de março

: 19 de março NIS final 3 : 20 de março

: 20 de março NIS final 4 : 21 de março

: 21 de março NIS final 5 : 24 de março

: 24 de março NIS final 6 : 25 de março

: 25 de março NIS final 7 : 26 de março

: 26 de março NIS final 8 : 27 de março

: 27 de março NIS final 9 : 28 de março

: 28 de março NIS final 0: 31 de março

Valores dos benefícios

O programa assegura um valor mínimo de R$ 600,00 por família. Além disso, há benefícios adicionais conforme a composição familiar:

Benefício Primeira Infância : adicional de R$ 150,00 para cada criança de até seis anos.

: adicional de para cada criança de até seis anos. Benefício Variável Familiar: adicional de R$ 50,00 para cada criança ou adolescente de 7 a 18 anos incompletos, e para gestantes.

Critérios de elegibilidade

Para ter direito ao Bolsa Família, as famílias devem atender aos seguintes critérios:

Renda per capita : até R$ 218,00 mensais.

: até mensais. Cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico) .

no . Cumprimento das condicionalidades nas áreas de educação e saúde , como: Frequência escolar mínima para crianças e adolescentes. Manutenção do calendário de vacinação em dia. Realização de pré-natal para gestantes.

e , como:

Como consultar o benefício

Os beneficiários podem verificar informações sobre o pagamento através dos seguintes canais:

Aplicativo Bolsa Família : disponível para smartphones.

: disponível para smartphones. Aplicativo Caixa Tem : permite consultas e movimentações financeiras.

: permite consultas e movimentações financeiras. Central de Atendimento Caixa : telefone 111.

: telefone 111. Central de Atendimento do Ministério da Cidadania: telefone 121.

Importância da atualização cadastral

Manter os dados atualizados no CadÚnico é essencial para garantir a continuidade do benefício. Alterações na composição familiar, endereço ou renda devem ser informadas imediatamente nos postos de atendimento ou Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Antecipação de pagamentos em situações de emergência

Em casos de calamidade pública ou desastres naturais, o governo pode antecipar os pagamentos do Bolsa Família para as regiões afetadas. Nesses casos, todos os beneficiários da área impactada recebem o valor integral do benefício no primeiro dia do calendário de pagamentos, independentemente do final do NIS.

Cumprimento das condicionalidades

O cumprimento das condicionalidades é fundamental para a manutenção do benefício e para promover o desenvolvimento integral das famílias. Entre as principais exigências estão:

Educação : frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e 75% para adolescentes de 16 e 17 anos.

: frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, e 75% para adolescentes de 16 e 17 anos. Saúde: acompanhamento do calendário vacinal para crianças menores de 7 anos e realização de pré-natal para gestantes.

Impacto do Bolsa Família

Desde sua criação, o Bolsa Família tem sido uma ferramenta crucial na redução da pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil. O programa não só auxilia financeiramente as famílias, mas também incentiva o acesso à educação e à saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população em situação de vulnerabilidade.

O calendário do Bolsa Família para março de 2025 já está definido, com pagamentos iniciando no dia 18 e seguindo até o dia 31, conforme o final do NIS. É imprescindível que os beneficiários mantenham seus dados atualizados e cumpram as condicionalidades estabelecidas para garantir a continuidade do benefício. Para mais informações, os canais oficiais do programa estão à disposição.