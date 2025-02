Pai é acusado de abusar sexualmente da filha de três anos em Sooretama

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, cumpriu, na tarde dessa terça-feira (25), um mandado de prisão em desfavor um homem de 29 anos, investigado pelo crime de estupro de vulnerável. A ação ocorreu em uma propriedade rural de Sooretama, onde o suspeito foi surpreendido pelos policiais

De acordo com as investigações, o suspeito, dependente químico e alcoólatra, teria tocado de forma inapropriada em sua filha de três anos de idade. Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão do investigado, que foi decretada pela Justiça.

Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares e, em seguida, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, unidade destinada ao recolhimento de indivíduos acusados de crimes sexuais.

Leia também: PC prende jovem em flagrante com drogas e dinheiro em Cariacica