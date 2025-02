Palmeiras x Botafogo-SP AO VIVO: onde assistir o Campeonato Paulista

Nesta quinta-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília), Palmeiras e Botafogo-SP se enfrentam, em confronto válido pelo Campeonato Paulista. Contudo, onde assistir Palmeiras x Botafogo-SP ao vivo?

A partida, que será realizada no Allianz Parque, em São Paulo, contará com transmissão da TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

Como chegam as equipes?

O Palmeiras chega para o confronto após empatar sem gols com o São Paulo, também pelo Campeonato Paulista. No momento, o Verdão vive uma situação delicada no Paulistão, ocupando a 3ª colocação, com 17 pontos conquistados, 5 pontos a menos que São Bernardo (líder) e Ponte Preta (vice-líder).

Já o Botafogo-SP, que também vem de empate sem gols, com a Ponte Preta, ocupa a 3ª colocação do Grupo A, com 11 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Palmeiras (Abel Ferreira): Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Fláco López.

Botafogo-SP (Márcio Zanardi): João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Wallison (Jonathan Cafú), Sabit, Gabriel Bispo, Alejo e Gabriel Risso; Douglas Baggio e Alexandre Jesus.

Ficha técnica

Data: 20 de fevereiro (quinta-feira)

20 de fevereiro (quinta-feira) Hora: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo

Allianz Parque, em São Paulo Árbitro: João Vitor Gobi

João Vitor Gobi Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Alex Alexandrino

Anderson Jose de Moraes Coelho e Alex Alexandrino Quarto árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário

Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário VAR: Thiago Duarte Peixoto

Onde assistir Palmeiras x Botafogo-SP

TNT (TV por assinatura) e Max (streaming)

