Papa Franscisco está morrendo? Veja o último boletim do Vaticano

O Vaticano divulgou um novo boletim médico neste sábado (22), informando que o estado de saúde do Papa Francisco permanece crítico. O pontífice, de 88 anos, apresentou uma crise respiratória asmática prolongada e recebeu terapia com alto fluxo de oxigênio.

A condição ainda é preocupante

Segundo o comunicado, embora tenha recebido tratamento intensivo, o Papa Francisco ainda não está fora de perigo. A nota reforça que a situação exige monitoramento constante e cuidados médicos especializados.

Exames indicam complicações

Os exames de sangue realizados no hospital apontaram baixa contagem de plaquetas e um quadro de anemia. De acordo com os médicos, essa condição pode estar relacionada às transfusões recebidas durante o tratamento.

Internação no Hospital Gemelli

O líder da Igreja Católica está internado no Hospital Gemelli , em Roma, desde o dia 14 de fevereiro. A internação ocorreu após vários dias de dificuldade respiratória , levando os especialistas a realizarem exames detalhados.

Diagnóstico de pneumonia e infecção

No hospital, os médicos confirmaram que o Papa Francisco enfrentou uma pneumonia bilateral e uma infecção polimicrobiana. Essas condições agravaram ainda mais seu estado de saúde, tornando a recuperação mais delicada.

Tratamento contínuo

A equipe médica segue administrando terapias específicas para combater a infecção e controlar os sintomas adversos. O uso de oxigênio em alto fluxo tem sido essencial para garantir a estabilidade do pontífice.

Vaticano pede oração

Diante da situação, o Vaticano solicita que a população ao redor do mundo mantenha suas orações pelo Papa Francisco . A Santa Sé reforçou que qualquer nova atualização sobre sua condição será divulgada oficialmente.

Preocupação global

A saúde do Papa Francisco desperta preocupação em católicos e líderes religiosos de diversas partes do mundo. Mensagens de apoio e votos de recuperação continuam sendo enviados ao Vaticano.

Expectativa por novos boletins

Os médicos responsáveis ​​devem divulgar novos relatórios conforme a evolução do quadro clínico. Enquanto isso, a comunidade internacional segue acompanhando com atenção a recuperação do pontífice.

Acompanhamento rigoroso

O Vaticano garantiu que o Papa siga sob cuidados médicos rigorosos , recebendo o suporte necessário para enfrentar esse momento delicado. A expectativa é que a equipe médica forneça mais detalhes sobre a evolução do seu estado nos próximos dias.