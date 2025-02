Pix por aproximação: veja como ativar recurso em seu celular

O PIX por aproximação entra em vigor nesta sexta-feira (28), conforme determinação do Banco Central. Com isso, a novidade promete mais agilidade nas transações financeiras, permitindo que pagamentos sejam feitos apenas aproximando o celular da maquininha. Dessa forma, a funcionalidade segue a tendência dos cartões contactless, eliminando a necessidade de digitar senhas ou escanear QR Codes.

Como funciona o PIX por aproximação?

O funcionamento do PIX por aproximação é bastante simples e semelhante ao de cartões e dispositivos compatíveis com NFC (Near Field Communication). Para pagar, o usuário só precisa aproximar o smartphone de um terminal habilitado. Além disso, a autenticação pode ser feita por senha, biometria ou reconhecimento facial, garantindo mais segurança e rapidez.

Pode ser usado em qualquer celular?

Nem todos os celulares são compatíveis com o PIX por aproximação. Para utilizá-lo, o aparelho deve ter suporte ao NFC e o aplicativo do banco ou carteira digital precisa oferecer essa funcionalidade. Caso o smartphone seja um modelo mais antigo ou não tenha esse recurso, infelizmente, essa modalidade não estará disponível.

Quando o PIX por aproximação estará disponível para Apple Pay e Samsung Pay?

Até o momento, ainda não há uma data oficial para a integração do PIX por aproximação com Apple Pay e Samsung Pay. No entanto, muitos bancos e instituições financeiras já estão desenvolvendo soluções para permitir essa compatibilidade. Assim, a expectativa é que, em breve, os usuários possam utilizar essa tecnologia diretamente nas carteiras digitais mais populares.

Como ativar o PIX por aproximação no celular?

Para ativar o PIX por aproximação, basta acessar o aplicativo do banco e verificar se a funcionalidade já está disponível. Em seguida, é necessário ativá-la e conceder as permissões exigidas para o uso do NFC. Além disso, algumas instituições podem solicitar configurações extras de segurança para aumentar a proteção das transações.

O PIX por aproximação tem limite de valor?

Sim, o PIX por aproximação pode ter limites de valor, que são definidos tanto pelo usuário quanto pelo banco emissor. Isso ocorre porque essas restrições servem para aumentar a segurança e evitar fraudes. Além disso, vale lembrar que horários noturnos podem ter limites reduzidos, seguindo as regras do Banco Central.

Quais são os benefícios?

Entre os principais benefícios do PIX por aproximação, estão a rapidez nas transações, a segurança proporcionada pela autenticação biométrica e a praticidade de não precisar digitar senhas ou escanear QR Codes. Além disso, a tecnologia reduz o contato físico com maquininhas, o que se tornou ainda mais relevante após a pandemia.

Com a implementação do PIX por aproximação, o sistema de pagamentos instantâneos do Brasil dá mais um passo rumo à modernização. Dessa forma, a nova funcionalidade promete facilitar o dia a dia dos usuários, tornando as transações ainda mais rápidas, seguras e eficientes.