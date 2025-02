PM prende suspeito de participação no assassinato de jovem em Piúma

A Polícia Militar prendeu, na noite da última quinta-feira (6), um jovem de 18 anos suspeito de participar do assassinato ocorrido na Orla de Piúma durante a madrugada da quinta-feira.

De acordo com informações dos militares o suspeito estava escondido da residência do avô e tentou fugir quando a polícia chegou no local.

Foi necessário solicitar apoio de outras viaturas para montar um cerco na região. Os militares conseguiram encontrar o suspeito escondido debaixo de uma escada do terceiro andar de uma casa.

Os policiais realizaram a abordagem, entretanto não respondeu as perguntas dos policiais sobre sua participação no crime.

Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi dado cumprimento ao mandado de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas que possuía em seu desfavor. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP).

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Piúma, que já identificou outros envolvidos e trabalha para efetuar suas prisões.

