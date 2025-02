Podcast: AQUIPod realiza “esquenta” para o Oscar 2025 nesta sexta (28)

Nesta sexta-feira (28), o portal AQUINOTICIAS.COM realizará um podcast especial de “esquenta” para o Oscar 2025. A premiação acontece no domingo (2).

Com transmissão ao vivo pelo Instagram e YouTube, a partir das 16h, os jornalistas João Paulo Alóchio, Alissandra Mendes e Dayanne Farias comentarão sobre os principais concorrentes da premiação mais importante do entretenimento.

Neste ano, o Brasil volta a ganhar destaque com o filme “Ainda Estou Aqui”, que concorre em duas categorias: Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Além disso, a atriz Fernanda Torres, filha do ator guaçuiense Fernando Torres, chega como uma das favoritas ao prêmio de Melhor Atriz. Ela disputa o “careca dourado” com Demi Moore, Mikey Madison, Cynthia Erivo e Karla Sofía Gascón.

O podcast promete trazer uma análise completa das principais apostas para cada categoria. Além disso, discutirá as chances dos brasileiros na premiação e o impacto que essas indicações podem ter para o cinema nacional.

Será uma excelente oportunidade para os cinéfilos de plantão acompanharem as últimas novidades antes da grande noite do Oscar.

